Monde.S Multiple.S : Projections / Discussins Bourges

Bourges Cher 17h17 > Comment devenir, série de courts métrages réalisés par l’Union Pragmatique dans le cadre de l’Été culturel, 2021, 45 min

20h20 > Superproduction, Aurélien Merlet, 2016, 3 min Exercices du libre arbitre, Union Pragmatique, 2020, 10 min

Sélection de films publicitaires, Roy Andersson, 1970 – 2000, env. 10 min

Punishment Park, Peter Watkins, 1971, 1h 31 min ? 17h17 à 22h22 > Projections / Discussions

http://mondesmultiples.antrepeaux.net/

