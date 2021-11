Monde.S Multiple.S Bourges, 15 novembre 2021, Bourges.

Monde.S Multiple.S Bourges

2021-11-15 – 2021-12-05

Bourges Cher

Le titre Mondes Multiples est emprunté à Don Foresta, auteur du livre Mondes Multiples écrit en 1986-87

et publié en 1991 (année de création de Bandits- Mages) par BàS. Le titre développe ses théories sur la

relation entre l’art et la science, l’art et les nouvelles technologies, le rôle de l’artiste comme chercheur- chercheuse.

Au programme : des installations, des projections de films, des performances, des rencontres et des jeux.

+33 2 48 50 38 61 http://mondesmultiples.antrepeaux.net/

©Antre Peaux

Bourges

