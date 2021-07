Fontenay-sous-Bois Médiathèque Louis Aragon Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne Monde Libre Médiathèque Louis Aragon Fontenay-sous-Bois Catégories d’évènement: Fontenay-sous-Bois

Médiathèque Louis Aragon, le mercredi 7 juillet à 17:00

Deux personnages : Un homme prétendument libéral, une femme apparemment libertaire. Un monde, encore beau. Encore libre ? Qui peut véritablement survivre à la privation de la liberté ? Chansons et poèmes de Salif Keita, René Char, Lila Dawns… Chansons traditionnelles basques, arméniennes, hongroises. Dialogue théâtral de Michel Aymard et Juliette Herbet MONDE LIBRE s’inspire des musiques du monde pour nous rappeler la nécessité vitale de la liberté. Avec Michel Aymard (chants) et Juliette Herbet (contrebasse, saxophones, chants) Médiathèque Louis Aragon 2 avenue Rabelais 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois Bois Cadet – Montesquieu – Le Terroir Val-de-Marne

2021-07-07T17:00:00 2021-07-07T18:30:00

