Monde d’après -mondes de près : La grande course square René Le Gall, 14 août 2021-14 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 14 août 2021

de 15h à 19h

gratuit

1 danseuse/circassienne et 1 musicien investissent l’espace quotidien et invitent le public à créer un chacana composé d’objets, rythmé par la danse et la musique, permettant de voyager dans la grande course du temps. Ils interrogent contexte et territoire et accompagnent le public dans l’interaction.

Dans le cadre de l’Hyper festival 2021 organisé par la ville de Paris, l’association Watkaz vous propose une série de 3 performances adaptées à chaque public, 3 variations autour du thème « Monde d’après – mondes de près » réalisées par les artistes membres de notre collectif, qui visent à explorer les multiples facettes du monde, dans un nouveau souffle. Nous souhaitons faire dialoguer public et territoire et transformer l’espace de vie quotidien en un geste créatif, créer de nouveaux imaginaires ensemble. La grande course, une performance dansée et mise en musique, fait partie de ce projet.

La grande course : une voyageuse d’un autre temps, en vient à connaître la vision du monde de cette époque.

Poussée par la curiosité, elle interroge le public sur ce qui se passe et se met ainsi en contexte. Cette voyageuse, nourrie des informations reçues, crée une danse avec ses hulas et son corps, partageant avec le public une énergie de joie et de renaissance. La voyageuse souhaite partager son message d’autrefois, et propose au public de créer ensemble un chacana (mandala au sol) avec de la terre, des fleurs, des pierres et des bougies. Ce chacana sera le portail pour revenir en son temps.

Elle partage le message de ses peuples, du soin des éléments et de sa vision du monde au fil des rythmes et mélodies livrés par le musicien. Et peu à peu entrant dans le cercle que le public aura créé pour elle, elle rentrera chez elle, teintée du dernier voyage qu’elle aura effectué parmi le public de ce lieu, de ce territoire.

A travers la métaphore du voyage et de l’espace temps, c’est bien le public et le territoire que questionne cette performance participative: comment construire et quoi faire ensemble pour non seulement comprendre le passé mais aller de l’avant. Le public est ainsi convié à créer un rituel empreint des générations passées, guidé par la danseuse, dans la grande course du temps.

Événements -> Festival / Cycle

square René Le Gall Square Réné Le Gall Paris 75013

L 6 Corvisart, Glacière L 7 Les Gobelins 64 Corvisart



Contact :ASSOCIATION WATKAZ asso.watkaz@gmail.com https://watkaz.wordpress.com/ https://www.facebook.com/watkaz/ asso.watkaz@gmail.com

Événements -> Festival / Cycle Insolite;Paris nature;Musique

Date complète :

2021-08-14T15:00:00+02:00_2021-08-14T19:00:00+02:00

Association Watkaz