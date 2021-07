Monde d’après – mondes de près : Habiter l’espace entre Maison des réfugiés, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 24 juillet 2021

de 14h30 à 18h

gratuit

Deux danseuses investissent l’espace quotidien et interrogent notre rapport au corps et à l’objet quotidien dans un espace délimité, marqué au sol. Ce spectacle est présenté dans le cadre de L’Hyper Festival de la Ville de Paris.

Dans le cadre de l’Hyper festival 2021 organisé par la ville de Paris, l’association Watkaz vous propose une série de 3 performances adaptées à chaque public, 3 variations autour du thème « Monde d’après – mondes de près » réalisées par les artistes membres de notre collectif, qui visent à explorer les multiples facettes du monde, dans un nouveau souffle. Nous souhaitons faire dialoguer public et territoire et transformer l’espace de vie quotidien en un geste créatif, créer de nouveaux imaginaires ensemble. Habiter l’espace entre, une performance dansée, fait partie de ce projet.

Habiter l’espace entre est né durant le deuxième confinement, dans un élan et un besoin commun de continuer à cultiver un processus artistique, malgré les injonctions extérieures à rester chacun chez soi.

Notre point de départ : créer à partir de ce qui est là, présent, à partir de nos pratiques artistiques, nos espaces et nos gestes quotidiens. Et ensemble, en collaboration avec les artistes de notre entourage, tisser des liens, explorer de nouveaux modes de création, de rencontres et d’expérimentation à distance, dans le partage et la simplicité. Nous avons donc récolté les gestes artistiques filmés par ces 40 artistes de pratiques différentes durant le mois de décembre 2020.

Notre performance chorégraphique vous permettra de découvrir ces gestes quotidiens revisités à travers notre danse, dans un questionnement autour des notions de l’habitat, de la magie qu’on peut insuffler dans le quotidien, des liens qui se tissent avec les autres, et de ce qu’on peut construire ensemble, de ce qui se met en jeu entre nous.

Événements -> Festival / Cycle

Maison des réfugiés 50 Boulevard Jourdan Paris 75014

L4 Porte d’Orléans RER B Cité Universitaire T3A Cité Universitaire



Contact :ASSOCIATION WATKAZ asso.watkaz@gmail.com https://watkaz.wordpress.com/ https://www.facebook.com/watkaz/ 0633001523 asso.watkaz@gmail.com

Événements -> Festival / Cycle Insolite

Date complète :

2021-07-24T14:30:00+02:00_2021-07-24T18:00:00+02:00

Association Watkaz