Une visite du musée des Traditions Populaires avec pour fil conducteur les rites agraires (de vieux héritages païens, christianisés, et en synchronie avec le calendrier agricole) et les saints de la terre (protecteurs des récoltes et des troupeaux), en particulier les traditions liées aux alpages avec la construction de chapelles dédiées, soit aux protecteurs des troupeaux (Antoine, Guérin), soit aux « saints de fin juillet » (Madeleine, Jacques) liés à la période de la pesée. Une visite du musée avec pour fil conducteur les rites agraires et les saints de la terre, en particulier les traditions liées aux alpages. Musée des traditions populaires 23 place Saint Pierre, 73600 Moûtiers Moutiers Savoie

2021-07-03T20:00:00 2021-07-03T22:00:00

