Paris SUPERSONIC île de France, Paris Monday Tribute – The Cure // Supersonic SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Monday Tribute – The Cure // Supersonic SUPERSONIC, 1 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 1 novembre 2021

de 19h à 23h

gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris ! Monday Tribute Un dimanche sur deux, le Supersonic rend hommage aux groupes mythiques de la culture #Rock. 5 à 9 groupes locaux viendront jouer en live les plus beaux titres rien que pour vous! The Cure est un groupe de rock britannique, formé en 1976 à Crawley dans le Sussex de l’Ouest de l’Angleterre. The Cure, avec ses disques et ses nombreux concerts à travers le monde, a su rassembler un public varié autour de sa musique, aussi bien des amateurs d’ambiance sombre et dépressive que des amoureux de mélodies pop, et conserve toujours un auditoire fidèle. Concerts -> Rock SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)

Contact :SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr https://fb.me/e/1kBZWN7Hx Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-11-01T19:00:00+01:00_2021-11-01T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu SUPERSONIC Adresse 9 Rue Biscornet Ville Paris lieuville SUPERSONIC Paris