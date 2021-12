Monday Tribute – Special Seattle, 18 avril 2022, .

Date et horaire exacts : Le lundi 18 avril 2022

de 19h00 à 23h00

gratuit

Supersonic : Concerts gratuits, nuits rock, disquaire à Paris. Un dimanche sur deux, le Supersonic rend hommage aux groupes mythiques de la culture #Rock. 5 à 9 groupes locaux viendront jouer en live les plus beaux titres rien que pour vous!

Dans les années 1980, Seattle voit l’émergence d’une scène rock musclée, saturée et angoissée : le grunge. Mais le mouvement ne résistera pas à sa récupération par l’industrie du disque et à la mort prématurée de sa comète, Kurt Cobain. On ne présente plus l’héritage rock de Seattle de Pearl Jam à Soundgarden, de The Postal Service à Alice in Chains, la ville pluvieuse a inspiré leur musique intrinsèquement.

TRIBUTE BANDS:

The Fours

Glorified Jam

Flous Fighters

Rock N Roll Stars

Nog

Contact : https://www.facebook.com/events/354910493054368

