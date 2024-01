Monday Release : Princess Thailand • San Fairy Ann / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, lundi 5 février 2024.

Le lundi 05 février 2024

de 19h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Il faut venir si tu es fan de… The Black Angels, Mazzy Star & PJ Harvey

PRINCESS THAILAND (22h00)

(Post punk – Toulouse, FR)

Après deux albums, le premier éponyme en 2018 et “And We Shine” en 2020, Princess Thailand revient avec un nouveau disque intitulé : “Golden Frames”. Aux esthétiques profondes, fortes et tranchées comme le groupe les affectionne, il sortira le 24 novembre prochain. Les dix titres composant cet album sont issus d’une production plus exigeante, sophistiquée, nerveuse, et fidèles aux amours du groupe pour la noise, la no-wave et le post-punk. La quête d’une identité forte confirme la volonté de Princess Thailand de questionner inlassablement un propos artistique et de s’essayer à de nouveaux défis sonores. Ceux-ci s’expriment pleinement par le choix d’un chant féminin direct et percutant, allié à une batterie ciselée et frontale, des textures synthétiques assumées et minérales, ainsi que des guitares corrosives. Une alchimie qui prend toute sa dimension en live.

SAN FAIRY ANN (20h00)

(Indie rock – Paris, FR)

San Fairy Ann is an indie rock band that thrives on UK influences encompassing rock, trip-hop, soul, and electronic genres. Their emotive music serves as a compelling narrative of the inner turmoil and transformative journeys we encounter.

FFO / Si vous aimez : Radiohead, The Kills, Kate Bush

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Lundi 5 Février 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/g2zoRDWXZ https://fb.me/e/g2zoRDWXZ

Monday Release : Princess Thailand • San Fairy Ann / Supersonic (Free entry)