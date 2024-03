Monday Release : Oakman en concert au Supersonic SUPERSONIC Paris, lundi 6 mai 2024.

Monday Release : le tout nouveau rendez-vous du Supersonic !

Chaque lundi, nous invitons plusieurs groupes émergents à dévoiler leurs dernières créations musicales.

Que ce soit un nouvel album, un EP inédit, une sortie digitale, une cassette, un CD ou un vinyle, les Monday Release sont l’opportunité de découvrir en live les derniers morceaux des artistes en vedette et surtout de bien commencer la semaine !

Cette soirée plaira aux fans de… Paramore, The 1975 & CHVRCHES

OAKMAN (22h00)

(Indie rock – Lyon, FR)

Oakman navigue entre indie-pop-rock et alt-pop, avec des mélodies assassines, aussi soignées que rêveuses. Depuis 2016, le trio lyonnais a tourné partout en France, mais aussi en Angleterre, en Italie, au Japon, et même aux États-Unis. Le rock émotionnel aux accents pop et aux mélodies imparable est inspiré par des groupes tels que The 1975, Now,now, The Japanese House ou Chvrches. Leur nouvel EP “SCP” est sorti fin-2022 sur le label indépendant anglais Rude Records.

———————————

Lundi 6 Mai 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Monday Release : Oakman en concert au Supersonic (Free entry)