Monday Release : Le Collage de France • Manu Dyens • GIN / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, lundi 11 mars 2024.

Le lundi 11 mars 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Monday Release : le tout nouveau rendez-vous du Supersonic !

Chaque lundi, nous invitons plusieurs groupes émergents à dévoiler leurs dernières créations musicales.

Que ce soit un nouvel album, un EP inédit, une sortie digitale, une cassette, un CD ou un vinyle, les Monday Release sont l’opportunité de découvrir en live les derniers morceaux des artistes en vedette et surtout de bien commencer la semaine

Cette soirée plaira aux fans de… La Femme, Grand Blanc & Stéréolab

LE COLLAGE DE FRANCE (22h00)

(Pop française – Les Disques Pavillon – Paris, FR)

Après un premier EP remarqué (Rue des Boulets, sorti début 2023), Le collage de France poursuit son investigation des mots et des maux qui agitent l’Hexagone, de son sommet jupitérien (et ses « premiers de cordée ») aux gilets (jaunes) de sauvetage (« ceux qui ne sont rien »), sur un premier album précisant et affinant une écriture singulière.

Sur une musique pop baroque et enlevée, mélodieuse et entêtante, Rémi Nation (aussi à l’origine du groupe Orouni) explore plus avant les différentes fonctions du langage pour parler d’amour et de politique en 12 chansons « engagées », soulignant l’ambiguïté qui sans cesse habite les mots, les conversations, les discours, et l’incompréhension qui en découle.

De l’addiction aux réseaux sociaux (« Autoporté », « Jamais tranquille ») à la fragmentation et au cloisonnement de la société par groupes sociologiques (« L’archipel », inspiré par l’essai de Jérôme Fourquet, L’Archipel français) ou communautés (« La malachite »), en passant par les violences policières (« Le vent du boulet »), la théorie du ruissellement (« Monts et merveilles ») ou l’ingérence des politiques sur nos choix vestimentaires (« Un peu de tenue »), ce sont toutes les injonctions contradictoires et oppressives que Rémi Nation met au jour dans une langue cryptée et ludique.

FFO / Si vous aimez : La Femme, Foxygen, Leonard Cohen

https://www.youtube.com/@lecollagedefrance

MANU DYENS (21h00)

(French pop – Gommara Productions – Paris, FR)

Après avoir triomphé en tant que batteur pour des artistes tels qu’Orelsan, Clara Luciani, Oxmo Puccino ou Disiz, Manu Dyens se consacre à ses projets personnels. Sur les 5 titres de son nouvel EP « Insomnies », Manu Dyens ne déroge pas à son style de prédilection : la pop francophone. Il entame une série de concerts en formation réduite, afin de dévoiler ses nouveaux titres en live.

FFO / Si vous aimez : Massive Attack Phillipe Katerine Black keys

http://youtube.com/@gommaraprod

GIN (20h00)

(Electro pop – Grand Monstre Bleu – Paris, FR)

GIN est un projet solo créé en 2022. Il publie d’abord des projets expérimentaux avant de réaliser son premier Ep NEYRO APOLLO. En aout 2023 GIN entame la composition de son deuxième projet, BAGARRE A 3, prévu pour mars 2024. Surfant entre indie rock et electro pop ce projet beaucoup plus défini sculpte le nouveau monde de GIN. Celui d’un enfant aux multiples visages, alliant contemplation et caprice.

FFO / Si vous aimez : La Femme, The Strokes, Lou Reed

https://open.spotify.com/…/0AXjOg4x8JF4MM55F1kvvv…

https://www.youtube.com/@GIN_mnp

———————————

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

