Monday Release : La Rosa • Damaghead • Taxon Lazar au Supersonic SUPERSONIC Paris, lundi 22 janvier 2024.

Le lundi 22 janvier 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Cette soirée plaira aux fans de… The Stogees, Last Train & Gang Of Four !

Monday Release, le tout nouveau rendez-vous du Supersonic !

Chaque lundi, nous invitons plusieurs groupes émergents à dévoiler leurs dernières créations musicales.

Que ce soit un nouvel album, un EP inédit, une sortie digitale, une cassette, un CD ou un vinyle, les Monday Release sont l’opportunité de découvrir en live les derniers morceaux des artistes en vedette et surtout de bien commencer la semaine !

LA ROSA (22h30)

(Rock – Paris, FR)

Enfant de la banlieue nord parisienne, forgé par une enfance difficile, Pacôme grandit avec les disques de Travis Scott , Pink Floyd ou Billie Eilish.

Fort de ces influences, il s’initie à l’écriture et, des heures devant son ordinateur, il se forge un home studio dans lequel il s ’enferme et d’où sortent pléiade de titres.

Pour lui, la musique lui permet de se comprendre lui-même, en abordant l’incompréhension de ses relations amoureuses et la vocation de sa génération à l’échec.

En parallèle , il est contacté par plusieurs marques et agences, sensibles à son profil hybride et sa singularité. Il collabore avec plusieurs marques et commence à développer son image.

Les mois passent, les titres composés dans sa chambre s’accumulent et il décide de faire ses premiers concerts entouré de deux musiciens qui l’accompagnent partout. Repéré par Fabrice Brovelli et Team Nowhere Records , son travail bénéficie désormais d ’un soutien professionnel et régulier.

Fort de cette nouvelle équipe, le projet La Rosa prend forme, avec ses deux potes guitariste et batteur qui l’entourent sur scène.

https://www.youtube.com/watch?v=W-ghAMHX47M

DAMAGHEAD (21h30)

(Garage punk – Paris, FR)

DAMAGHEAD est un power trio de garage punk. Porté par un enthousiasme adolescent, les trois membres se réunissent autour d’une certaine nostalgie, et une admiration pour le « cool » du groupe de rock lycéen qu’ils n’ont jamais pu créer.

Leur style est bercé par l’efficacité du tube Damaged Goods (Gang of Four), et par l’innocence des premières heures des Breeders.

FFO / Si vous aimez : The Breeders, Gang of Four, Ty Segall

https://on.soundcloud.com/gQLH2krPPCU9fgip8

TAXON LAZAR (20h30)

Infos à venir !

———————————

Lundi 22 Janvier 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/4YEQsO5k1 https://fb.me/e/4YEQsO5k1

Monday Release : La Rosa • Damaghead • Taxon Lazar / Supersonic (Free entry)