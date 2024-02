Monday Release : Greyborn • Parallax / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, lundi 25 mars 2024.

Le lundi 25 mars 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Monday Release : le tout nouveau rendez-vous du Supersonic !

Chaque lundi, nous invitons plusieurs groupes émergents à dévoiler leurs dernières créations musicales.

Que ce soit un nouvel album, un EP inédit, une sortie digitale, une cassette, un CD ou un vinyle, les Monday Release sont l’opportunité de découvrir en live les derniers morceaux des artistes en vedette et surtout de bien commencer la semaine !

Cette soirée plaira aux fans de… The White Stripes, Them Crooked Voltures & Royal Blood

GREYBORN (22h00)

(Heavy Psych Stoner – Limoges, FR)

L’histoire de Greyborn commence dans ce petit intervalle entre lumière et obscurité, quelque part dans la ville froide et minérale de Limoges, en France. Greyborn propose une bande-son corrosive mais entraînante. Leur marque décadente de Heavy Rock se nourrit des coins les plus sombres du monde et suit ses propres règles. On ne peut qu’être frappé par son lyrisme, prenant la forme d’une satire politique poétique.

PARALLAX (20h00)

(Metal progressif – iMusician – Paris, FR)

Parallax est un groupe de rock/metal progressif basé en France. Après la production de deux EP (Oktogon et Moebius), le groupe sort le deux-titres Distant Light enregistré en studio. Au carrefour des nombreuses influences qui gravitent autour du groupe (incluant par exemple les groupes Karnivool, Porcupine Tree, The Ocean), Parallax explore de nouveaux territoires et développe une proposition puissante au service de la mélodie.

FFO / Si vous aimez : Karnivool, Porcupine Tree, The Ocean

https://www.youtube.com/channel/UCG7ElzmIIyYQgIi5qsSXsdA

La suite de la programmation arrive très vite !

———————————

Lundi 25 Mars 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/1Dn65p1Om https://fb.me/e/1Dn65p1Om

Monday Release : Greyborn • Parallax / Supersonic (Free entry)