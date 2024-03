Monday Release : 33 Dogs • Druugg • Kollision Course / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, lundi 15 avril 2024.

Le lundi 15 avril 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Monday Release : le tout nouveau rendez-vous du Supersonic !

Chaque lundi, nous invitons plusieurs groupes émergents à dévoiler leurs dernières créations musicales.

Que ce soit un nouvel album, un EP inédit, une sortie digitale, une cassette, un CD ou un vinyle, les Monday Release sont l’opportunité de découvrir en live les derniers morceaux des artistes en vedette et surtout de bien commencer la semaine

Cette soirée plaira aux fans de… The Black Keys, The Kinks & Allah Las

33 DOGS (22h00)

(Garage rock – Rambouillet, FR)

Les 33 Dogs ne sont pas trente-trois. Mais sept. Une petite meute de Parigots, au carrefour du garage et du rock psyché. Avec trois guitares, trois chanteurs, une basse, une batterie et un tambourineur-danseur, les chiens prouvent une fois pour toute qu’il n’y a pas besoin d’un bac+10 pour jouer du rock n’ roll. Des riffs baveux, des paroles graveleuses et jamais plus de quatre accords… Une recette simple et efficace, empruntée aux deux influences majeures du groupe : the Brian Jonestown Massacre et les Dandy Warhols. Des géants dont les 33 Dogs essaient de perpétuer l’héritage, avec leur premier EP : Dog-Y-Style

FFO / Si vous aimez : Brian Jonestown Massacre, Dandy Warhols, The Hives

DRUUGG (21h00)

(Rock Lo fi – Belgique)

DRUUGG est un groupe originaire de Belgique et qui développe une douce vision psychotique de la musique.

Influencés par la scène rock Lo-fi indépendante, ils combinent des mélodies pop psychédéliques avec des guitares noise incisives et des rythmes punk. Le quatuor distille ainsi un unique et intense mélange sonore qui pénétrera vos esprits et vous fera atteindre l’illumination.

Leur premier single “Light Is Gone” est dispo sur toutes les plateformes.

KOLLISION COURSE (20h00)

(Blues punk – Montreuil, FR)

Alternant sonorités blues psyché, rap et sons rock 90’s, le trio est une expérience sonore. Constamment salué pour son énergie sur scène, le groupe mêle habilement du rock pur et dur, des séquences rap et des mélodies envoûtantes.

———————————

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



