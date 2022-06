Monday Niasquéw Marseille 8e Arrondissement, 27 juin 2022, Marseille 8e Arrondissement.

Monday Niasquéw

14 avenue Pierre Mendes France Les Sablines Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Les Sablines 14 avenue Pierre Mendes France

2022-06-27 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-29 02:00:00 02:00:00

Les Sablines 14 avenue Pierre Mendes France

Marseille 8e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Monday Niasquéw !?

C’est gratuit

C’est sur la plage le lundi

On pose du gros son on t’a dit

Y’a tout Marseille pardi !



Avec plus de 40 artistes programmés et 17 crews représentés.

Monday Niaquéw c’est l’apéro qui réunit les gadjio et les gadji qui se bougent pour la nuit marseillaise, tous les orgas, les artistes, les collectifs … qui s’escagasse tout au long de l’année pour vous faire kiffer en organisant des soirées où danser et vous amuser.



LES CREWS

Pour l’occasion on a réunit tous les frères de Marseille pour retourner la plage en bande organisée :



Animal’s Industry – Caisson Gauche Rec – De la techno à Marseille – Dub Striker – Egykur – Flyov – In’oubliables – Jack de Marseille – Jason Case – Matiere Prod – Omerta – Parea Agency – Pata Negra – Planet 51 – Ph4 – Prostcastination – Suave Tape – Twerkistan – Utopia Festival …



House/Techno/Deep/Tech House/Urban Music

Soirées dansantes au bord de mer !

https://www.facebook.com/caissongaucherecords1

Les Sablines 14 avenue Pierre Mendes France Marseille 8e Arrondissement

