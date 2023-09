Atelier « portrait de soi » Mondanéum Studio Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Atelier « portrait de soi » Mondanéum Studio Orléans, 16 septembre 2023, Orléans. Atelier « portrait de soi » Samedi 16 septembre, 10h00 Mondanéum Studio Entrée libre et gratuite Ouverture du Mondanéum Studio à Orléans-La Source de l’artiste photographe Malik Nejmi avec atelier de photographie « portrait de soi ».

Rencontre avec l’artiste

Cet évènement est en relation avec la destruction de la Tours 17 en Octobre prochain à Orléans-La Source. Mondanéum Studio 2 rue du Général-Ferrié, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 08 96 https://www.instagram.com/maliknejmi/;https://www.instagram.com/macentrevaldeloire/ Le studio de l’artiste-photographe Malik Nejmi a ouvert ses portes en mai 2023. Vous pouvez y rencontrer l’artiste ainsi que ses projets liés à la destruction de la Tour 17 ainsi qu’au quartier de la Source.

Projet porté par la Maison de l’Architecture Centre-Val de Loire grâce à l’aide de la Drac Centre-Val de Loire, Préfecture du Loiret, Ville d’Orléans Entrée gratuite sur demande Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

