Moncton Wesleyan Church Moncton Moncton Catégories d’Évènement: Moncton

Moncton Parish Moncton Wesleyan Church Moncton, 19 juin 2023, Moncton. Lundi 19 juin, 18h30 Moncton Wesleyan Church Moncton Wesleyan Church 945 St George Blvd, Moncton Moncton E1E 4E7 Moncton Parish Nouveau-Brunswick https://www.facebook.com/MonctonWesleyan [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1392191074892998?ref=newsfeed »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-19T23:30:00+02:00 – 2023-06-20T01:30:00+02:00

2023-06-19T23:30:00+02:00 – 2023-06-20T01:30:00+02:00 ©Sistema NB Moncton Centre Détails Catégories d’Évènement: Moncton, Moncton Parish Autres Lieu Moncton Wesleyan Church Adresse 945 St George Blvd, Moncton Ville Moncton Departement Moncton Parish Lieu Ville Moncton Wesleyan Church Moncton

Moncton Wesleyan Church Moncton Moncton Parish https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moncton/

Moncton Wesleyan Church Moncton 2023-06-19 was last modified: by Moncton Wesleyan Church Moncton Moncton Wesleyan Church Moncton 19 juin 2023