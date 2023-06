Acoustica, PatioFest – Édition Fête de la Musique en Acadie 2023 Moncton Moncton, 17 juin 2023, Moncton.

Acoustica, PatioFest – Édition Fête de la Musique en Acadie 2023 17 – 24 juin Moncton

Spectacles gratuits en plein air.

La série estivale Acoustica de la Ville de Moncton est de retour cette année avec une excellente programmation de concerts gratuits en plein air en juin, juillet et août !

Cinq concerts, organisés du 17 au 25 juin, s’inscrivent dans le cadre de la Fête de la Musique en Acadie :

17 juin, 10h à 12h : Patrick Gillespie, _dans le cadre de la série estivale Acoustica de la ville de Moncton

_Lieu : Marché de Moncton

20 juin, 19h : Kevin Chase , dans le cadre de la série estivale Acoustica de la ville de Moncton

Lieu : Parc Victoria, Moncton

, dans le cadre de la série estivale Acoustica de la ville de Moncton Lieu : 21 juin, 18h : Chansons et danses ukrainiennes , dans le cadre de la série estivale Acoustica de la ville de Moncton

Lieu : Parc du Centenaire, Moncton

, dans le cadre de la série estivale Acoustica de la ville de Moncton Lieu : 22 juin, 18h à 20h : Maude Sonier , dans le cadre de la série estivale Acoustica de la ville de Moncton

Lieu : Furnace Room (191 rue Robinson), Moncton

, dans le cadre de la série estivale Acoustica de la ville de Moncton Lieu : 24 juin, 10h à 12h : Perfect Fit, dans le cadre de la série estivale Acoustica de la ville de Moncton

Lieu : Marché de Moncton

Pour en savoir plus sur la série estivale Acoustica et PatioFest de Moncton et connaitre la programmation de l’été, rendez-vous au : moncton.ca/fr/acoustica

Moncton moncton Moncton Comté de Westmorland Nouveau-Brunswick [{« link »: « https://www.experiencemoncton.ca/fr/article/acoustica-2023 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T15:00:00+02:00 – 2023-06-17T17:00:00+02:00

2023-06-24T15:00:00+02:00 – 2023-06-24T17:00:00+02:00

©Acoustica – PatioFest