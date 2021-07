Moncoutant-sur-Scène Moncoutant-sur-Sèvre, 27 août 2021-27 août 2021, Moncoutant-sur-Sèvre.

Moncoutant-sur-Scène 2021-08-27 20:00:00 – 2021-08-27 23:30:00 Salle des fêtes Jean Desnoue Moutiers sous Chantemerle

Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Moncoutant sur Scène propose une soirée Rock avec le jeune groupe Vendéen « Origine Club » ces 4 acolytes ont sorti un EP en 2018 plein de promesses avec des textes engagés mais toujours dans un esprit festif. A suivre « No More Winters » qui est un power trio à deux : guitare-chant et batterie-claviers. L’univers est rock, les chansons imprégnées d’accents blues, pop et folk.

Origine Club

dernière mise à jour : 2021-06-29 par