Moncoutant-sur-Scène Moncoutant-sur-Sèvre, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Moncoutant-sur-Sèvre. Moncoutant-sur-Scène 2021-07-02 20:00:00 – 2021-07-02 23:30:00 Le Breuil Bernard Centre bourg

Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres Moncoutant-sur-Sèvre Concert d’été. En partenariat avec les associations du Breuil-Bernard, Moncoutant sur Scène accueille 2 groupes aux tendances folk !

Cette soirée commencera en compagnie du duo les Green Leaves Down puis elle se poursuivra avec le groupe Poitevin ‘The Amber Day. Ce Concert assis et en plein air. Jauge réduite. Restauration sur place Concert d’été. En partenariat avec les associations du Breuil-Bernard, Moncoutant sur Scène accueille 2 groupes aux tendances folk !

