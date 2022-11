Moncou’de poudre – Course colorée et familiale Moncoutant-sur-Sèvre Moncoutant-sur-Sèvre Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres EUR 5 Moncou’ de Poudre vous offre un moment de solidarité pour le Téléthon. Pendant ces 3 km vous trouverez des obstacles ainsi que des lancers de poudre.

L’objectif de cette course est bien de profiter et non de terminer premier !

