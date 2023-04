Journées Européennes du Patrimoine : le donjon de Moncontour à l’heure médiévale, 17 septembre 2023, Moncontour.

Oyez ! oyez ! le Donjon de Moncontour se transforme le temps d’un dimanche en un village médiéval avec au programme de nombreuses animations pour toute la famille ! Visites guidées toutes les 40 minutes, jeu de l’herboriste, des blasons, puzzles médiévaux, chamboule-tout, tir à la corde, jeux en bois, coloriage, dégustations….

2023-09-17 à ; fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Donjon of Moncontour is transformed on Sunday into a medieval village with many activities for the whole family! Guided tours every 40 minutes, herbalist game, coats of arms, medieval puzzles, chamboule-tout, tug of war, wooden games, coloring, tastings…

El Donjon de Moncontour se transforma en un pueblo medieval por un domingo, ¡con numerosas actividades para toda la familia! Visitas guiadas cada 40 minutos, juego de herbolario, escudos de armas, rompecabezas medievales, chamboule-tout, tira y afloja, juegos de madera, colorear, degustaciones…

Oyez! oyez! Der Donjon von Moncontour verwandelt sich einen Sonntag lang in ein mittelalterliches Dorf mit zahlreichen Veranstaltungen für die ganze Familie auf dem Programm! Führungen im 40-Minuten-Takt, Kräuterkunde, Wappen, mittelalterliche Puzzles, Boule, Seilziehen, Holzspiele, Ausmalen, Verkostungen…

Mise à jour le 2023-04-14 par Office de Tourisme du Pays Loudunais