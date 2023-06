Marché des producteurs – Moncontour Moncontour, 2 août 2023, Moncontour.

Moncontour,Vienne

C’est l’occasion pour le consommateur de venir à la rencontre des producteurs locaux et de goûter de nouveaux produits.

Prendre le temps de faire un tour de marché, puis de penser son dîner et enfin de profiter des barbecues mis en place pour passer un agréable moment à côté de Monsieur PERSONNE que l’on ne reverra peut-être au hasard d’une ballade, idée originale pour recréer un lien social..

2023-08-02

Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine



It’s an opportunity for consumers to meet local producers and taste new products.

Taking the time to stroll around the market, then to think about dinner, and finally to take advantage of the barbecues set up to spend a pleasant moment next to Mr. NOBODY, whom you may not see again on a random stroll, is an original idea for recreating a social link.

Es una oportunidad para que los consumidores conozcan a los productores locales y prueben nuevos productos.

Tomarse el tiempo de echar un vistazo al mercado, luego pensar en la cena y, por último, aprovechar las barbacoas instaladas para pasar un momento agradable junto al Sr. NADIE, al que quizá no vuelva a ver en un paseo cualquiera, es una idea original para recrear un vínculo social.

Dies ist eine Gelegenheit für den Verbraucher, lokale Erzeuger zu treffen und neue Produkte zu probieren.

Sich die Zeit für einen Rundgang über den Markt zu nehmen, dann an sein Abendessen zu denken und schließlich die aufgestellten Grills zu nutzen, um einen angenehmen Moment neben Herrn NIEMAND zu verbringen, den man vielleicht bei einem Spaziergang wiedersieht – eine originelle Idee, um wieder soziale Bindungen herzustellen.

