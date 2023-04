Moncontour autrement Bureau d’Information Touristique, 18 juillet 2023, Moncontour.

L’Office de tourisme vous donne rendez-vous pour une visite ludique et décalée du village de Moncontour, à partager en famille.

Marie-Claude vous emmènera dans le cœur du village pour une balade sensorielle hors du commun.

Différents ateliers seront proposés au cours d’un parcours commenté et animé : dessins, jeux d’odeurs et d’écoute… tous vos sens seront mis en éveil. Et la faune et la flore locale se dévoileront à vous.

A Moncontour, la nature est plus que jamais mis en avant !

Réservation conseillée – 4 personnes minimum.

Bureau d’Information Touristique Rue Maxime Ridouard

Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Tourist Office invites you to a playful and offbeat visit of the village of Moncontour, to share with your family.

Marie-Claude will take you to the heart of the village for an unusual sensory stroll.

Different workshops will be proposed during a commented and animated tour: drawings, games of smells and listening… all your senses will be awakened. And the local fauna and flora will be revealed to you.

In Moncontour, nature is more than ever put forward!

Reservation recommended – 4 people minimum

La Oficina de Turismo le invita a una visita divertida e insólita del pueblo de Moncontour, para compartir en familia.

Marie-Claude le llevará al corazón del pueblo para un paseo sensorial fuera de lo común.

Durante un recorrido comentado y animado se ofrecerán diversos talleres: dibujos, juegos olfativos y auditivos… se despertarán todos sus sentidos. Y la fauna y flora locales le serán reveladas.

En Moncontour, la naturaleza es más protagonista que nunca

Reserva recomendada – 4 personas mínimo

Das Fremdenverkehrsamt lädt Sie zu einem spielerischen und ungewöhnlichen Besuch des Dorfes Moncontour ein, den Sie mit Ihrer Familie teilen können.

Marie-Claude wird Sie in das Herz des Dorfes führen und Sie auf einen außergewöhnlichen Spaziergang mit allen Sinnen mitnehmen.

Auf einem kommentierten und animierten Rundgang werden verschiedene Workshops angeboten: Zeichnungen, Geruchs- und Hörspiele… alle Ihre Sinne werden angeregt. Und die lokale Flora und Fauna wird sich Ihnen enthüllen.

In Moncontour wird die Natur mehr denn je in den Vordergrund gestellt!

Reservierung empfohlen – mindestens 4 Personen

