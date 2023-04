Marche dans les marais de la Dive du Nord Lavoir de Sauzeau, 30 avril 2023, Moncontour.

Avec Franck Joseph-Theodore et Gérard Labbé

Rendez-vous au lavoir de Sauzeau route de Brie

Participation gratuite pour tous les adhérents de CiTerre.

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 12:00:00.

Lavoir de Sauzeau

Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine



With Franck Joseph-Theodore and Gérard Labbé

Meeting point at the Sauzeau wash house, route de Brie

Free participation for all CiTerre members

Con Franck Joseph-Theodore y Gérard Labbé

Punto de encuentro en el lavadero de Sauzeau, route de Brie

Participación gratuita para todos los miembros de CiTerre

Mit Franck Joseph-Theodore und Gérard Labbé

Treffpunkt: Lavoir de Sauzeau route de Brie

Kostenlose Teilnahme für alle CiTerre-Mitglieder

