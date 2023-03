De chez Carole, la couturière de « La boutique atelier » sera présente à la librairie ‘L’abri des temps » Moncontour, 1 avril 2023, Moncontour.

« dessin couture et mots »

Carole transforme « tout en fil » des textiles de la vie quotidienne : les toiles blanches des toiles de torchons deviennent des fonds de tableaux uniques.

Vous aurez à votre disposition une surface blanche de toile de coton, robuste et vintage. Carole se propose de vous accompagner dans sa personnalisation, à l’aide de sa seule machine à coudre. L’intention est que vous repartiez avec votre oeuvre. Confection en direct (ou le temps que vous fassiez le tour de la cité ?). Selon votre inspiration, un dessin ou des mots seront réalisables.

Carole est couturière depuis plus de 20 ans, et propose ses créations à la clientèle de « La boutique atelier » à Moncontour, dont elle est l’une des associées. Depuis la création de « De chez Carole », elle créé et fabrique du costume de spectacle, du vêtement sur mesure, des accessoires de la vie quotidienne, des vêtements d’enfant, et des chapeaux. Elle complète son offre avec des retouches et des cours de couture toute l’année.

L’abri des temps a ouvert il y a presque 2 ans. C’est dans une démarche de rencontre de leurs univers, que Carole et Wilfrid vous inventent ces deux journées.

Faisons honneur aux anciens commerces et leurs doubles activités : « librairie couture » !

Rendez-vous à Moncontour, Petite Cité de Caractère et parmi les plus beaux villages de France

Moncontour 15 rue neuve 22510 Moncontour

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

atelier couture réparacteurs

Essuie mains « De chez Carole » et ses 2 cœurs sur un fil.