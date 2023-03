Rue de la Gare – Contes ferroviaires de Vassili Ollivro Moncontour Moncontour Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes dArmor Moncontour . « Le tacot, le tortillard, le brûle talus, autant de noms qui ont été donnés aux petits trains qui sillonnaient le pays pendant la première moitié du XXe siècle.

Ferdinand est fasciné par ce train qui passe devant chez lui. Le jour de ses six ans il demande à son père de tout lui expliquer sur le train, mais pour toute réponse, celui-ci marmonne qu’il comprendra quand il sera plus grand. Dès lors, Ferdinand cherchera par lui-même (et avec l’aide de quelques amis) les réponses à ses questions.

Il y a aussi le Père Mahé, qui est décidément contre le train, Jeanne et son mari, le chef de train, de la fausse monnaie, des escarbilles, des déraillements, des pommes, des pierres et tout ce qui fait le quotidien des habitants de la Rue de la Gare… » Réservation par mail ou téléphone. RDV à la pyramide à Moncontour.

Penser à prendre de bonnes chaussures. lvpailleurs@gmail.com +33 6 70 72 58 59 Moncontour

