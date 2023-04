Fête du champignon Place de la Mairie, 22 octobre 2023, Monchy-sur-Eu.

Marché fermier et artisanal, musique, restauration sur place et exposition de voitures anciennes..

2023-10-22 à 09:00:00 ; fin : 2023-10-22 . .

Place de la Mairie

Monchy-sur-Eu 76260 Seine-Maritime Normandie



Farmers’ and craftsmen’s market, music, food and beverages on the spot and exhibition of old cars.

Mercado de agricultores y artesanos, música, catering in situ y exposición de coches de época.

Bauern- und Kunsthandwerksmarkt, Musik, Essen und Trinken vor Ort und Oldtimer-Ausstellung.

