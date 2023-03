NATURE EN LIVRES : une écopoétique de villages Hostellerie de la Tour, 1 juin 2022 10:00, Monceaux-le-Comte.

Pour une nouvelle lecture des paysages 1 juin 2022 – 25 mars 2023 1

https://natureenlivres.fr/

1er JUIN : OUVERTURE DE NOTRE LIEU DE CREATION

LA MAISON HOSTELLERIE DE LA TOUR reste ouverte tout l’été

Le jardin est ouvert tous les après-midi de 14h à 19h30 en libre accès pour détente et exposition Nature. Le bureau tous les matins. La tour et la salle Atelier proposent des expositions d’artistes locaux tous les mois avec des permanences d’artistes les samedi.

Vendredi 17 juin : lancement de la saison à 17h00 en présence des participants, partenaires et adhérents.

• Résidence d’écrivains/artistes, expositions, projections, rencontres

– Accueil de personnes en résidence dans les trois chambres indépendantes en posant des jalons avec les bibliothèques de Tannay, Corbigny et Brinon sur Beuvron.

– Bureau et espace de la Maison ouvert au public, pour remises de cartes sur les parcours de la Nièvre et expositions mensuelles d’artistes peintres issus de nos villages, Viviane BARBIN (juin), Marleen MEELENS (juillet), Honorine VAN CITTER (aout), septembre à venir.

– Jardin et grange ouverts au public : UNE EXPOSITION PAR MOIS sur les milieux naturels de Bourgogne (juin), sur les mammifères (juillet) et sur les ruisseaux (août), septembre à venir.

– Proposition de produits locaux dans le jardin en août avec buvette.

• Les samedis 23 et 30 juillet : RENCONTRES LITTERAIRES pour les lecteurs et auteurs amateurs de livres.

– La première réunit auteurs et éditeurs indépendants, avec des sets musicaux nivernais en présence de libraires, initiation aux danses traditionnelles. Elle se déroule à la MAISON DE MONCEAUX-LE-COMTE de 16h00 à 19h30.

– La deuxième après une conférence de la Camosine, est suivie de lectures écopétiques de François MITTERRAND est agrémentée des mélodies de Françoise de Maubus, harpiste, et d’Aude Brasseur, violoncelliste, elle a lieu dans l’EGLISE Notre Dame de l’Assomption de METZ-LE-COMTE de 16h00 à 19h30.

• Les 7 de juin, juillet, août et septembre : lancement de nos CINE-DEBATS

Dans la grange en lien avec le thème 2022 avec tables et apéro partagés, au 7 rue du commerce, un clin d’œil au 7ème art.

DU 15 JUILLET > 12 AOUT : ECOPOETIQUE DE VILLAGES

• Découverte de 12 villages, majoritairement situés dans la CCTB, (Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : un village par jour, voir carte sur notre site) : ANTHIEN, ASNAN, ASNOIS, CERVON, CHEVANNES-CHANGY, CHITRY LES MINES, MONCEAUX LE COMTE, NEUFFONTAINES, SAINT GERMAIN DES BOIS, METZ LE COMTE, TANNAY

Proposer des déambulations littéraires, agrémentées de concerts, de balades pédestres, cyclistes, canotage ou équitation, modes de transports éco-responsable.

Tout se fait en plein air au bord de l’eau, (canal, Yonne, puits, lavoirs), dans des refuges ou dans les pâturages au plus près de mammifères ou de troupeaux.

Les textes mis en exergue sont accessibles : poésie, fables, et comme toujours littérature écopoétique.

Les ateliers sont destinées au grand public, manuels (collage, peinture, reliure…) et culturels (écriture, lecture, photo, vidéo). Temps des activités en atelier : 1h30 Nombre limité : 12 personnes. Rencontre et découverte du patrimoine et des artistes locaux.

• Les mercredis 20 juillet à SURGY et 27 juillet à LORMES

Ajouter dans un cercle au-delà de 20km de Monceaux-le-Comte actions littéraires, et environnementale dans ces 2 lieux exceptionnels, à 14H30 autour des roches de Basseville à Surgy, avec le CEN Bourgogne, et du saut du Gouloux à Lormes, dans le parc naturel régional du Morvan en lien avec les tiers lieux.

A PARTIR DU 8 AOUT PRESENCE SUR LE CANAL DU NIVERNAIS AU PASSAGE DU TRAIN DE BOIS

Un jeu de piste culturel et environnemental par équipes, doublé de balades en lien avec la CC Tannay Brinon Corbigny et l’association FLOTESCALE. Mobilisation des associations de vélo, de balade équestre et de canoé.

EN PARRALLELE DES ACTIVITES AUTOUR DU FRANÇAIS, ateliers « Ecriture-Lecture » avec nos trois référents territoriaux : Marie-Hélène TREHEUX vers Clamecy, Régine CAVALLARO pour le Morvan et Sophie LEMOSOF à Brinon, ET AUTOUR DE LA PHOTOGRAPHIE avec L’ŒIL A FACETTES et EMILIE ESTHER M auprès des structures sociales et club d’anciens en lien avec les bibliothèques de proximité

► Auteurs et lectures

ALAIN Henri, poète photographe

BÉCUWE Aurélia, romancière

BERKOVITZ Nadine chez elle

GERMANAUD Frédérique

GROZDANOVITCH Denis sur la poésie

KÉWES Alain poésies et nouvelles

PEIGNÉ Geneviève sur les villages

PLANCHON Esmé pour les livres illustrés

ZINK Michel, écrivain, académicien

► Causeries et rencontres

BALLERET Jean-Louis sur Rosa Bonheur

DELSALLE Lison à propos de l’eau

FRANC Elisabeth sur l’art roman

GUÉNETTE Gérard sur les moulins de Surgy

LACROIX Jean-Pierre à Lormes

LANDRY Philippe sur les moulins de la Nièvre

LÉCRIVAIN Nathalie à propos de Basseville

PASCAUD-BECANE Geneviève – Table ronde

► Acteurs de la filière Livre

Editions : Blancs volants, Bourgogne-Franche-Comté Nature, Conspiration, Angle mort, La Tête à l’Envers, L’Escargot savant*, Le O Des Mots, Potentille, Rhubarbe, Vents du Morvan…

Librairies Millefeuille, du Marché, le Gout des mots, Obliques, l’Autre Monde, la Fleur qui pousse à l’intérieur.

Bibliotheques Nièvre : Lormes, Brinon, Tannay, Corbigny.

La caverne aux livres à Tannay

► Théâtre et représentations

DI MARCO Benoît

DOLLET Jean

RIVIERE Lola

THEATRE EPROUVETTE

VALLAURI Jules

LES PINTADES danses folkloriques

► Ateliers lecture-écriture

Structures : centre Social et culturel de Brinon sur Beuvron, Bibliothèque et centre social de Lormes, Club des Ainés de Surgy, Les roches, La Forêt.

Intervenants : Marie-Hélène TREHEUX à Clamecy, Sophie LEMOSOF à Brinon, Régine CAVALLARO et Emilie ESTHER M à Lormes.

► Sociétés savantes et ONG

Académie du Morvan

Association des Moulins de la Nièvre et du Morvan

Association du Patrimoine d’Anthien

Association Henri Bachelin

Camosine

Conservatoire d’Espaces Naturels de BFC

Flotescale

Fondation 30 millions d’amis et L214 Education

Parc Naturel Régional du Morvan

Société scientifique et artistique de Clamecy

► Accompagnement musical

BRASSEUR Aude, violoncelle

CALME Emilie et Laurent Maur* jazz-pop

COMPAGNIE DU CHALAND, orgue de Barbarie

DE MAUBUS Françoise, harpe

DRAMARD Thierry, gambiste, guitare

EN-CAS DANSE musique et danses traditionnelles

► Expositions et RV artistiques

BARBIN Viviane (Expo juin à l’HDLT)

BENSIMON François à Chevannes-Changy

ENACHE Viorel à Chevannes-Changy

EQUIZABAL Amaya à Anthien

ÉTENDARD Joël à Neuffontaines

MELENS Marleen (Expo juillet à l’HDLT)

VAN CITTERS Honorine (Expo aout à l’HDLT)

Ateliers de pratiques ouverts au public : Henk SLOMP et L’ŒIL A FACETTES à Lormes.

Dans les villages : CHAPEL Philippe et son art ‘pur’,

Claire CELLIER, DANY L., Marion l’Ecureuil et le fer…

► Nos facilitateurs touristiques locaux

Camping de l’Ardan

Domaine de Surgy

Moulins de la Forêt et du Merle

Odessa-l’Ecole à Lormes

Les agriculteurs et villageois : Antoine ABORD, Bruno BANDERIA, Pierre COLLANTIER, Anne GROSJEAN, Bénédicte JEANNIN, Gisèle et Sébastien MOUSSOT, Charles PERREAU.

Hostellerie de la Tour 58190 MONCEAUX-LE-COMTE Monceaux-le-Comte 58190 Nièvre

[**[https://natureenlivres.fr/](https://natureenlivres.fr/)**](https://natureenlivres.fr/)

