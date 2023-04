festival Nature en Livres 2023 Hostellerie de la Tour, 4 juin 2023 10:00, Monceaux-le-Comte.

Pour sa 3ème édition, notre festival propose une nouvelle lecture des paysages, par une espèce d’hybridation entre littérature poétique et un large éventail de formes artistiques. Tous publics ! 4 juin – 30 août 1

https://www.facebook.com/natureenlivres.festival

A l’heure où le climat emplit notre quotidien de ses soubresauts, tempêtes, tsunamis, orages, canicules et autres colères du ciel ; chaque été notre éco anxiété s’accroit à la vue de moustiques tigres, de tiques, de scolytes et autres espèces invasives, quand nos forêts perdent leurs sapins, ou lorsque vignes et buis sont déracinés sous le sceptre du phylloxera et de la pyrale, quand nos petites abeilles et bourdons terminent mastiquées par d’horribles frelons asiatiques… Sans vouloir dresser un tableau sordide, la réalité nous effraye chaque jour davantage, la nature fait face à l’extinction d’une biodiversité bien plus luxuriante par le passé.

La tendance ne semble plus aller non plus vers la fascination pour le cosmos, la recherche scientifique, l’entomologie, les anges et les esprits, les papillons ou les coccinelles. Est-ce un reflet de notre désintérêt pour le vivant ? le renoncement au combat contre cette extinction ? simplement un changement de nos priorités ? la fin des bisounours ?

Avec leurs âmes sensibles et leurs mots choisis, les auteurs participent depuis toujours à nos questionnements ; avec leurs cultures et leur univers, ils apaisent et éveillent nos préoccupations ; leurs poésies partagées fluidifient nos pensées les plus intimistes ; en prose ou en rimes, leurs romans, nouvelles, essais, contes et chansons, toujours plus nombreux dans les rayonnages des librairies et des bibliothèques, établissent les liaisons dont nous sommes avides.

Nature en Livres vous propose de venir à leurs rencontres, lors de balades naturalistes et cosmographiques à travers les villages et les bourgs, situés le long du canal du nivernais, sur les rives de l’Yonne et dans les monts du Morvan. Le festival tous publics, est orienté sur la convivialité, le partage et les jeux : causeries poétiques, lectures musicales, expositions, résidences et rencontres d’artistes, d’auteurs, et d’éditeurs, spectacles littéraires, pratiques artistiques amateurs, ateliers écriture-lectures, ciné-débats, rallyes pédestres, tables rondes, espaces livres, nuits magiques, et le lancement d’un premier concours de poésie !

30 propositions culturelles, truffées d’étapes et de rendez-vous, vont jalonner l’été 2023 et permettre de découvrir une cinquantaine d’auteurs et d’intervenants majoritairement nivernais dans tous les domaines culturels et artistiques.

Cette programmation se déroule le plus souvent en plein air, de jour comme de nuit, non seulement dans notre lieu de diffusion, situé à Monceaux-le-Comte, ouvert au public tout l’été et mais aussi dans des espaces, publics ou privatisés, situés dans une dizaine de communes du Pays nivernais Morvan et de la Bourgogne nivernaise, là où les paysages et le ciel sont à couper le souffle, là où les insectes posent question qu’il s’agisse d’espèces invasives ou en extinction.

Les auteurs et poètes, femmes et hommes programmés sont les suivants : Cécile Oumhani, Jacques Lèbre, Frédéric Tison, Déborah Heissler, Martin Rueff, Judith Chavanne, Maud Thiria-Vinçon, François Lallier, Amandine Gouttefarde-Rousseau, Jean-Pierre Luminet, Régis Lefort, Geneviève Peigné, Jacques Moulin, Pascal Commère, Léonore Queffelec-Engerer, Nicolas Ragu.

Venez poser vos têtes dans les nuages romanesques, décrocher la lune poétique, entendre la cymbalisation des cigales, écouter le bourdonnement des abeilles sauvages avec Nature en Livres, le festival propice à une nouvelle lecture des paysages.

Hostellerie de la Tour 58190 MONCEAUX-LE-COMTE Monceaux-le-Comte 58190 Nièvre