Concours de poésie – Nature en Livres 2023 Hostellerie de la Tour, 4 avril 2023 17:00, Monceaux-le-Comte.

3 catégories : jeunes, auteurs, amateurs 4 avril et 13 juillet 1

L’association loi 1901, Hostellerie de la Tour, organise le festival Nature en Livres – une écopoétique de villages en 2023 pour sa troisième édition.

Dans ce cadre, elle propose un concours de poésie, dénommé « Concours de poésie – Nature en livres 2023 », destiné à trois catégories de participants : jeunes, adultes, auteurs déjà édités à compte d’éditeur.

En raison de l’anniversaire des soixante ans du Traité de l’Elysée consacrant l’amitié franco-allemande, ce concours est ouvert dans les deux langues, allemand ou français, dans chaque catégorie.

La participation à ce concours est gratuite.

Le thème du concours est :

LE CIEL – de l’infini au minuscule

Comment participer ?

La participation au concours « Nature en livres 2023 » implique le respect et l’acceptation pleine et entière du règlement.

Toute personne âgée d’au moins 11 ans peut participer. Il lui suffit de proposer un (et un seul) texte poétique inédit en français ou en allemand (accompagné dans ce cas d’une traduction en français) respectant le thème de l’édition à partir du 29 mars 2023.

Le poème, composé en police Arial 12 simple interligne, aura une longueur minimale de 15 lignes et maximale de 2 pages.

Il sera enregistré au format pdf et déposé sur la page dédiée du site internet du festival (onglet « concours ») :

Le concours se décline en trois catégories :

• Jeunes : de 11 à 18 ans > jusqu’au 31 mai 2023

• Adultes amateurs > jusqu’au 13 juin 2023

• Auteurs édités (à compte d’éditeur) > jusqu’au 13 juillet 2023

Concours de poésie organisé sous la Présidence d’honneur de Jean-Pierre LUMINET, poète et astrophysicien.

Jury présidé par Alain KEWES, auteur, novelliste et éditeur, composé aussi de :

• Gertrude DODART Présidente de l’association Hostellerie de la Tour

• Christine AYROULET de la librairie Le Millefeuille à Clamecy

• Philippe DEPALLE, rédacteur en chef du Journal du Centre

• Un ou plusieurs représentants (F/H) :

– De La Société artistique et scientifique de Clamecy

– De la nature et de la biodiversité issus Bourgogne Franche Comté Nature, le Parc Naturel régional du Morvan, et l’association Humanité et Biodiversité

– Du livre et à l’écriture par le biais de la Fédération nationale des maisons des écrivains et des patrimoines littéraires

– De la Maison de la Rhénanie-Palatinat à Dijon

– des collèges de Lormes, Varzy et Corbigny, s’ils sont partenaires du festival

– du Réseau Intercommunal des Bibliothèques de la Nièvre

– des Services de l’Etat pour l’Education, la Jeunesse et les Sports

• La remise des prix aura lieu les samedis

– 17 juin 2023 pour les jeunes

– 1er juillet pour les auteurs

– 5 août pour les adultes

à 16H00 à Monceaux-le-Comte

Hostellerie de la Tour 58190 MONCEAUX-LE-COMTE Monceaux-le-Comte 58190 Nièvre