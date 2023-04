Concours de poésie – Nature en Livres 2023 Hostellerie de la Tour, 3 avril 2023 00:00, .

Dans le cadre du festival NATURE EN LIVRES 2023, le cercle de poètes organise un concours gratuit sur le thème « LE CIEL – de l’infini au minuscule » 3 avril – 12 juillet 1

L’association loi 1901, Hostellerie de la Tour, organise en 2023 la troisième édition du festival Nature en Livres – une écopoétique de villages.

Dans ce cadre, elle organise un concours de poésie, dénommé « Concours de Poésie – Nature en livres 2023 ».

En raison de l’anniversaire des soixante ans du Traité de l’Élysée consacrant l’amitié franco-allemande, ce concours est ouvert dans les deux langues, allemand ou français, dans chaque catégorie.

La participation est gratuite.

Le thème du concours est :

LE CIEL – de l’infini au minuscule

Comment participer ?

La participation au concours « Nature en livres 2023 » implique le respect et l’acceptation pleine et entière du règlement.

► Toute personne âgée d’au moins 11 ans peut proposer un texte poétique, jusqu’aux dates limites suivantes : Jeunes 31 mai, Auteurs 13 juin, Adultes 13 juillet.

► Des ateliers Lecture-Ecriture peuvent être mis en place, à la demande, avec une quinzaine de poètes et d’auteurs invités pour le festival Nature en Livres 2023.

Le jury présidé par Alain KEWES, poète novelliste et éditeur est composé d’une dizaine de personnalités investies dans la poésie, la nature, la culture allemande, l’enseignement et la filière Livre. Il y a trois prix par catégorie, il peut être adjoint un Prix Spécial du jury et un prix Jean-Pierre LUMINET. Les œuvres primées seront publiées dans le Journal du Centre.

Hostellerie de la Tour 58190 MONCEAUX-LE-COMTE Monceaux-le-Comte 58190 Nièvre