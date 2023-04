CINÉMA « ARIOL PREND L’AVION », 28 juin 2023, Moncé-en-Belin.

Une thématique commune pour ces 5 courts métrages : la place rêvée des avions dans l’imaginaire des enfants. Un programme pour avoir la tête dans les nuages !.

2023-06-28 à ; fin : 2023-06-28 17:47:00. EUR.

Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire



A common theme for these 5 short films: the dreamed place of airplanes in the imagination of children. A program to get your head in the clouds!

Un tema común para estos 5 cortometrajes: el lugar soñado de los aviones en la imaginación de los niños. ¡Un programa para poner la cabeza en las nubes!

Ein gemeinsames Thema für diese fünf Kurzfilme: der erträumte Platz von Flugzeugen in der Vorstellungswelt der Kinder. Ein Programm, um den Kopf in den Wolken zu haben!

