SPECTACLE « CRUDA » PAR LE COLLECTIF À SENS UNIQUE, 14 mai 2023, Moncé-en-Belin.

Ancienne gymnaste de haut niveau, Constanza Sommi nous plonge dans son passé à coup de hula hoop, roue cyr et contorsion pour exhiber de façon humoristique tous ses petits défauts, de femme et d’artiste..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . EUR.

Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire



Former high level gymnast, Constanza Sommi plunges us into her past with hula hoop, cyr wheel and contortion to show in a humorous way all her little faults, of woman and artist.

Constanza Sommi, antigua gimnasta de élite, nos sumerge en su pasado con aros de hula hula, volteretas y contorsiones para exponer con humor todos sus pequeños defectos como mujer y artista.

Constanza Sommi ist eine ehemalige Spitzenturnerin, die uns mit Hula-Hoop-Reifen, Rhönrad und Verrenkungen in ihre Vergangenheit eintauchen lässt, um auf humorvolle Weise all ihre kleinen Fehler als Frau und Künstlerin zur Schau zu stellen.

Mise à jour le 2023-02-17 par eSPRIT Pays de la Loire