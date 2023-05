Fêtes locales : Moncayolle Moncayolle Catégories d’évènement: Moncayolle-Larrory-Mendibieu

Pyrénées-Atlantiques

Fêtes locales : Moncayolle Moncayolle, 3 juin 2023, Moncayolle-Larrory-Mendibieu. 8h30 : Askaria

(Jambon / Ventrèche / Oeuf / Piperade / Fromage / Vin / Café) 19h : Spectacle de danse TXINGILIK 20h : Apéritif et repas animé par IBILIZ

(Menu : Salade de gésier / Cochon de lait, gratin / Tartes aux pommes / Fromage / Café / Digestif)

Inscription avant le 22 mai 23h : Grand bal animé par IBILIZ.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . EUR.

Moncayolle

Moncayolle-Larrory-Mendibieu 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



8h30 : Askaria

(Ham / Ventrèche / Egg / Piperade / Cheese / Wine / Coffee) 7pm : TXINGILIK dance show 8pm : Aperitif and meal animated by IBILIZ

(Menu : Salad of gizzard / Suckling pig, gratin / Apple pie / Cheese / Coffee / Digestive)

Registration before May 22nd 23h : Big ball animated by IBILIZ 8h30: Askaria

(Jamón / Ventrèche / Huevo / Piperade / Queso / Vino / Café) 19h: Espectáculo de danza TXINGILIK 20h : Aperitivo y comida con IBILIZ

(Menú: Ensalada de mollejas / Cochinillo gratinado / Tarta de manzana / Queso / Café / Digestivo)

Inscripción antes del 22 de mayo 23h : Gran baile con IBILIZ 8.30 Uhr: Askaria

(Schinken / Bauchfleisch / Ei / Piperade / Käse / Wein / Kaffee) 19 Uhr: Tanzaufführung TXINGILIK 20 Uhr: Aperitif und Essen mit Musik von IBILIZ

(Menü: Schweinsmagensalat / Spanferkel, Gratin / Apfelkuchen / Käse / Kaffee / Digestif)

Anmeldung vor dem 22. Mai 23 Uhr: Großer Tanz mit Musik von IBILIZ Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque

