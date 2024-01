Soirée océane Place de la mairie Moncaup, samedi 17 février 2024.

Soirée océane Place de la mairie Moncaup Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 19:30:00

fin : 2024-02-17

19h30 : rencontre au foyer, place de la mairie.

21h : repas moules marinières et frites avec Los Esbagats au chant.

Sur réservation avant le 11 février (vin compris et un kir offert).

Déguisements marins et costumes de pirates bienvenus !

Place de la mairie Au foyer

Moncaup 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@gens-de-la-fontaine.fr



L’événement Soirée océane Moncaup a été mis à jour le 2024-01-15 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN