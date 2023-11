Balade gourmande des lumières Moncalou Florimont-Gaumier, 9 décembre 2023, Florimont-Gaumier.

Florimont-Gaumier,Dordogne

Le comité d’animation de Florimont Gaumiers vous invite à la 2ème édition de la Balade gourmande des lumières !

Rdv le samedi 9 décembre à partir de 17h45 au Chai de Moncalou.

Au programme, un parcours de 7kms qui seront échelonnés de 4 pauses gourmandes..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Moncalou

Florimont-Gaumier 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Comité d’animation de Florimont Gaumiers invites you to the 2nd edition of the Balade gourmande des lumières!

Rendezvous on Saturday December 9 from 5.45pm at the Chai de Moncalou.

On the program, a 7kms route with 4 gourmet breaks.

El comité de animación de Florimont Gaumiers le invita a la 2ª edición de la « Balade gourmande des lumières »

El evento comienza el sábado 9 de diciembre a las 17.45 h en el Chai de Moncalou.

El programa incluye un recorrido de 7 km, con 4 pausas gastronómicas intermedias.

Das Animationskomitee von Florimont Gaumiers lädt Sie zur 2. Ausgabe des Lichter-Gourmet-Spaziergangs ein!

Treffpunkt ist am Samstag, den 9. Dezember ab 17.45 Uhr am Chai de Moncalou.

Auf dem Programm steht eine Strecke von 7 km, die durch 4 Schlemmerpausen gestaffelt wird.

Mise à jour le 2023-11-20 par Périgord Noir Vallée Dordogne