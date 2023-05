Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins | Chartreuse périgourdine du XVIII°s. Monbrun, 23 juin 2023, Verdon.

Verdon,Dordogne

Visite d’une Chartreuse Périgourdine du XVIII°, avec ses communs, au sein d’une ancienne propriété viticole..

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-25 18:00:00. .

Monbrun

Verdon 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Visit of an 18th century Périgourdine Charterhouse, with its outbuildings, in the heart of a former wine estate.

Visita de una cartuja perigurdina del siglo XVIII, con sus dependencias, en el corazón de una antigua finca vinícola.

Besichtigung eines Kartäuserklosters aus dem Perigord aus dem 18. Jahrhundert mit seinen Wirtschaftsgebäuden inmitten eines ehemaligen Weinguts.

Mise à jour le 2023-05-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides