Marché gourmand nocturne Le bourg, 2 juillet 2023, Monbazillac.

Dans le parc au cœur du bourg de Monbazillac, de nombreux professionnels vous proposent des assiettes à déguster ou à emporter : grillades, jambon à la broches, moules et fruits de mer, fromage de chèvre, crêpes, gaufres, glaces….

Les viticulteurs de la commune seront présents pour vous faire découvrir les vins de l’appellation.

Mise à disposition de tables sous les arbres. Ambiance conviviale. Parkings gratuits à proximité..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 23:00:00. .

Le bourg

Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Local products and restoration of outdoor or to carry as from 19:30. Presence of wine growers of the commune.

Productos locales y restauración al aire libre o a llevarse. Presencia de viticultores del municipio.

Lokale Produkte und Restaurierung voller Luft oder ab 19:30 mitzunehmen. Anwesenheit von Winzern der Gemeinde.

