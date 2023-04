Monbazillac en folie Le bourg, 28 mai 2023, Monbazillac.

Né de la volonté des vignerons de Monbazillac et fort de la réussite de la fête des 80 ans de l’appellation en 2016, Monbazillac en Folie est LE rendez-vous incontournable de tous les amoureux de notre territoire et du Monbazillac.

Concert, défilé, bars à vins thématiques, marché gourmand, grand feu d’artifices… La liste est longue pour ravir petits et grands !

Retrouvez le programme complet ici : https://monbazillacenfolie.com/2019/04/10/programme/.

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 . .

Le bourg

Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Born from the will of the Monbazillac winegrowers and strengthened by the success of the celebration of the 80th anniversary of the appellation in 2016, Monbazillac en Folie is THE meeting place for all lovers of our territory and of Monbazillac.

Concerts, parades, themed wine bars, gourmet market, fireworks? The list is long to delight young and old!

Find the complete program here: https://monbazillacenfolie.com/2019/04/10/programme/

Nacido de la voluntad de los viticultores de Monbazillac y reforzado por el éxito de la celebración del 80 aniversario de la denominación en 2016, Monbazillac en Folie es EL lugar de encuentro de todos los amantes de nuestra región y de Monbazillac.

Conciertos, desfiles, bares de vinos temáticos, mercado gourmet, fuegos artificiales.. La lista es larga y hará las delicias de grandes y pequeños

Aquí encontrará el programa completo: https://monbazillacenfolie.com/2019/04/10/programme/

Monbazillac en Folie, das aus dem Willen der Winzer von Monbazillac entstanden ist und auf dem Erfolg des Festes zum 80-jährigen Bestehen der Appellation im Jahr 2016 aufbaut, ist DER unumgängliche Termin für alle Liebhaber unserer Region und des Monbazillac.

Konzerte, Paraden, thematische Weinbars, Gourmetmärkte, ein großes Feuerwerk? Die Liste ist lang und wird Groß und Klein begeistern!

Das vollständige Programm finden Sie hier: https://monbazillacenfolie.com/2019/04/10/programme/

Mise à jour le 2023-04-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides