Château de Monbazillac, 29 avril 2023, Monbazillac.

QUIZ HISTOIRE & VIN

Venez jouer en famille ou entre amis à notre quiz spécial histoire et vins !

2€ en plus du prix d’entrée

Cette animation est prévue en intérieur.

Les fonds seront reversés à l’association « Lames de Joie »..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 16:00:00.

Château de Monbazillac Le bourg

Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



HISTORY & WINE QUIZ

Come and play with your family or friends in our special history and wine quiz!

2? in addition to the entrance fee

This animation is planned indoors.

The funds will be donated to the association « Lames de Joie ».

HISTORIA Y VINO

Participe con su familia o amigos en nuestro concurso especial de historia y vino

2? además de la entrada

Esta animación está prevista en el interior.

Los fondos se donarán a la asociación « Lames de Joie ».

QUIZ GESCHICHTE & WEIN

Spielen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden unser spezielles Quiz Geschichte & Wein!

2? zusätzlich zum Eintrittspreis

Diese Animation ist für Innenräume vorgesehen.

Der Erlös geht an die Organisation « Lames de Joie » (Klingen der Freude).

