Châteaux en Fête – Château de Monbazillac Château de Monbazillac, 29 avril 2023, Monbazillac.

DEGUSTATIONS A L’AVEUGLE

Une expérience originale et amusante pour découvrir les arômes du vin autrement

Tarif unique d e16.50e

Cette animation est prévue en intérieur.

Animation seulement pour les adultes..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 16:00:00. .

Château de Monbazillac Le bourg

Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



BLIND TASTINGS

An original and fun experience to discover the aromas of wine in a different way

Single price of 16.50e

This animation is planned indoors.

Animation only for adults.

CATAS A CIEGAS

Una experiencia original y divertida para descubrir los aromas del vino de una forma diferente

Precio único de 16,50

Esta animación está prevista en el interior.

Animación sólo para adultos.

BLINDVERKOSTUNGEN

Eine originelle und unterhaltsame Erfahrung, um die Aromen des Weins auf andere Weise zu entdecken

Einheitspreis d e16.50e

Diese Animation ist für Innenräume vorgesehen.

Animation nur für Erwachsene.

Mise à jour le 2023-04-06 par Groupe CDT 24