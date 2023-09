Cet évènement est passé Découvrez un monastère habitées par des Clarisses Monastère sainte Claire Cormontreuil Catégories d’Évènement: CORMONTREUIL

Marne Découvrez un monastère habitées par des Clarisses Monastère sainte Claire Cormontreuil, 17 septembre 2023, Cormontreuil. Découvrez un monastère habitées par des Clarisses Dimanche 17 septembre, 14h30 Monastère sainte Claire Entrée libre La communauté des Clarisses vous accueillera. Découvrez une exposition du centenaire de 2020 avec le descriptif de leur histoire, leur atelier de travail des hosties, leur chapelle et leur jardin des hôtes. Monastère sainte Claire 2 rue Pierre Bérégovoy, 51350, Cormontreuil Cormontreuil 51350 Marne Grand Est 03 26 86 95 12 https://clarisses-cormontreuil-catholique.fr Le monastère est habité par une communauté d’une trentaine de moniales. Elles suivent la règle de sainte Claire d’Assise (1193-1253).

La communauté de Reims a été fondée du vivant de sainte Claire en 1220. Après un arrêt lié à la Révolution Française vers 1792, elle a été refondée en 1933 en banlieue de Reims à Tinqueux par le monastère des clarisses de Nantes. Transférée depuis 2000 sur la commune de Cormontreuil, les moniales vivent leur vie de prière dans la simplicité et la vie fraternelle. Elles fabriquent des hosties (pain pour le culte catholique) et disposent d’une maison d’accueil monastique.

La chapelle est ouverte toute l'année pour venir participer à leurs prières ou prendre un temps de solitude.

