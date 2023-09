Cet évènement est passé Visite commentée des fresques du moine Krug et de l’église orthodoxe Monastère russe orthodoxe de Notre-Dame-de-Kazan Moisenay Catégories d’Évènement: Moisenay

Seine-et-Marne Visite commentée des fresques du moine Krug et de l’église orthodoxe Monastère russe orthodoxe de Notre-Dame-de-Kazan Moisenay, 16 septembre 2023, Moisenay. Visite commentée des fresques du moine Krug et de l’église orthodoxe 16 et 17 septembre Monastère russe orthodoxe de Notre-Dame-de-Kazan Entrée libre selon les groupes de visiteurs Visite commentee de l’église orthodoxe et des fresques murales. Monastère russe orthodoxe de Notre-Dame-de-Kazan 2 chemin du Moulin-de-la-Roue 77950 Moisenay-le-Grand Moisenay 77950 Seine-et-Marne Île-de-France 0685334912 https://skite-notredame-de-kazan.blogspot.com/p/contact.html Depuis quelques années le monastère orthodoxe russe de Notre-Dame-de-Kazan près de Melun connait un vrai renouveau. Son église d’une architecture exceptionnelle, ornée de fresques peintes par le célèbre moine iconographe Grégoire Kroug, a été construite le siècle dernier par l’archimandrite Euthyme (Vendt). Découvrez ce lieu sacré, riche en histoire, situé non loin du Château de Vaux le Vicomte. D126 / Chemin du Moulin-de-la-Roue Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Moisenay, Seine-et-Marne Autres Lieu Monastère russe orthodoxe de Notre-Dame-de-Kazan Adresse 2 chemin du Moulin-de-la-Roue 77950 Moisenay-le-Grand Ville Moisenay Departement Seine-et-Marne

