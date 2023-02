Nuit européenne des musées au monastère royal de Brou Monastère royal de Brou, 13 mai 2023, Bourg-en-Bresse.

Monastère royal de Brou 63 boulevard de Brou, 01000 Bourg-en-Bresse, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes, France Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

04 74 22 83 83 http://www.monastere-de-brou.fr Marguerite d’Autriche (1480-1530), fille de l’empereur Maximilien de Habsbourg et petite-fille de Charles le Téméraire, est veuve à 24 ans de Philibert le Beau, duc de Savoie. Elle décide alors de bâtir le monastère royal de Brou, une folie d’amour pour honorer la mémoire de son défunt mari. De ce chantier mené de 1505 à 1532, naissent une église, joyau de style gothique flamboyant, à la haute toiture de tuiles vernissées et colorées abritant trois tombeaux (ceux de Philibert le Beau et de sa mère, et le sien propre), et des bâtiments monastiques composés de trois cloîtres à étage avec galeries basses et hautes, de vastes salles capitulaires et de cellules. Le musée municipal des Beaux-Arts installé dans les anciens réfectoire et dortoir des moines conserve de riches collections d’art européen, du XIIe au XXe siècle. © Monastère royal de Brou

Pour cette nouvelle édition de la nuit européenne des musées, profitez des installations temporaires de ce printemps au monastère royal de Brou !

Rendez-vous avec Gurshad Shaheman et ses danseurs lors de performances dans le jardin sonore du 3e cloître intitulé Jadis, lorsque mon cœur cassa.

Profitez-en pour découvrir l’installation contemporaine de Lionel Sabatté dans la nef et la monumentale sculpture du 16e siècle de Conrad Meit dans le chœur de l’église !

Dernière entrée jusqu’à 23h30. Evacuation du monument à 23h45.



©Marine Bontemps