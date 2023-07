Conférence-débat des Mercredis de Sereys Monastère Notre Dame de Sereys Chomelix, 26 juillet 2023, Chomelix.

Chomelix,Haute-Loire

Temps de rencontre, de ressourcement spirituel, de partage et d’échange, animé par le Frère Hugues Minguet, moine bénédictin, au Monastère Notre Dame de Sereys : Comment plaire à Dieu ?



2023-07-26 14:00:00 fin : 2023-07-26 17:30:00. .

Monastère Notre Dame de Sereys Sereys

Chomelix 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



A time of meeting, spiritual renewal, sharing and exchange, led by Brother Hugues Minguet, Benedictine monk, at the Monastère Notre Dame de Sereys: How to please God?



Un tiempo de encuentro, de renovación espiritual, de compartir y de intercambios, animado por el Hermano Hugues Minguet, monje benedictino, en el Monasterio Notre Dame de Sereys: ¿Cómo agradar a Dios?



Zeit des Treffens, der spirituellen Erneuerung, des Teilens und des Austauschs, geleitet von Bruder Hugues Minguet, Benediktinermönch, im Kloster Notre Dame de Sereys: Wie kann man Gott gefallen?



Mise à jour le 2023-06-28 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay