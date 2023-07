Exposition sur l’architecture du monastère des Clarisses Monastère des Clarisses Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

L'ancien monastère des Clarisses est un ensemble monastique de 6500m2 construit par le Baron Béthune à la fin du 19e siècle dans le quartier de l'Épeule à Roubaix. Inhabité depuis 2008, le bâtiment est inscrit au titre des Monuments historiques en 2010 et aujourd'hui désacralisé et réinvestit par l'association Zerm suite à un appel à projet lancé par la Ville de Roubaix.

Monastère des Clarisses
2 rue de Wasquehal – 59100 Roubaix

Ce bâtiment, œuvre de l'architecte le Baron Béthune, est encore imprégné de la présence des Clarisses, parties il y a quelques années.

Métro : ligne 2 – arrêt Epeule-Montesquieu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

