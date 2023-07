Concert De l’écran à la scène, la symphonie des images Monastère des Clarisses Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix.

Concert De l’écran à la scène, la symphonie des images Samedi 16 septembre, 15h00 Monastère des Clarisses

L’ancien monastère des Clarisses est un ensemble monastique de 6500m2 construit par le Baron Béthune à la fin du 19e siècle dans le quartier de l’Épeule à Roubaix. Inhabité depuis 2008, le bâtiment est inscrit au titre des Monuments historiques en 2010 et aujourd’hui désacralisé et réinvestit par l’association Zerm suite à un appel à projet lancé par la Ville de Roubaix.

– Concert De l’écran à la scène : la symphonie des images dans la chapelle du monastère par l’orchestre d’harmonie de Lys et Lannoy

Monastère des Clarisses 2 rue de Wasquehal – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Ce bâtiment, œuvre de l’architecte le Baron Béthune, est encore imprégné de la présence des Clarisses, parties il y a quelques années.

Crédit photo : Ville de Roubaix Métro : ligne 2 – arrêt Epeule-Montesquieu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

Aile du cloître du monastère © François Vergin