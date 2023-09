Concert Monastère des Carmes Trie-sur-Baïse, 7 octobre 2023, Trie-sur-Baïse.

Trie-sur-Baïse,Hautes-Pyrénées

Une performance d’après la vie et l’oeuvre de Jean Giono par Yohann Villanua.

« Les grands chemins » est un huis clos et une plongée dans la psyché de deux personnages. L’un (le narrateur), loyal et dévoué, fin observateur, est fasciné par la figure de l’artiste; cet autre personnage mystérieux sachant tricher aux cartes et jouer, à l’occasion, de la guitare.

Prix libre.

Bières In’Oc et nourriture vendues sur place..

Monastère des Carmes TRIE-SUR-BAISE

Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie



A performance based on the life and works of Jean Giono by Yohann Villanua.

« Les grands chemins » is a huis clos and a plunge into the psyche of two characters. One (the narrator), loyal and devoted, a keen observer, is fascinated by the figure of the artist; the other, a mysterious character who cheats at cards and occasionally plays the guitar.

Free admission.

In’Oc beers and food sold on site.

Un espectáculo basado en la vida y la obra de Jean Giono por Yohann Villanua.

« Les grands chemins » es una obra a puerta cerrada que se sumerge en la psique de dos personajes. Uno (el narrador), leal y devoto, agudo observador, está fascinado por la figura del artista; el otro es un personaje misterioso que sabe hacer trampas a las cartas y ocasionalmente toca la guitarra.

Entrada gratuita.

Venta in situ de cervezas In’Oc y comida.

Eine Performance nach dem Leben und Werk von Jean Giono von Yohann Villanua.

« Les grands chemins » ist ein geschlossener Raum und ein Eintauchen in die Psyche zweier Personen. Der eine (der Erzähler) ist loyal, pflichtbewusst und ein guter Beobachter, der von der Figur des Künstlers fasziniert ist; der andere ist eine mysteriöse Person, die beim Kartenspiel betrügen und gelegentlich Gitarre spielen kann.

Der Preis ist frei.

In’Oc-Bier und Essen werden vor Ort verkauft.

