Monastère des calvairiennes – Visite libre Redon, 18 septembre 2021, Redon.

Monastère des calvairiennes – Visite libre 2021-09-18 – 2021-09-18

Redon Ille-et-Vilaine

Au 17ème siècle en France, on assiste à un renouveau catholique, bon nombre de Congrégations voient le jour, c’est le cas pour les Bénédictines Notre Dame du Calvaire. Au Monastère de Redon, quand la porte s’ouvre, l’œil du visiteur se dirige vers le grand retable, il semble vous attirer, laissez-vous faire, il a tant de choses à nous révéler ! Et découvrir l’envers du décor, vous réservera bien des surprises !

Ouvert uniquement lors des visites guidées et des journées du patrimoine.

accueil@tourisme-pays-redon.com +33 2 99 71 06 04

Au 17ème siècle en France, on assiste à un renouveau catholique, bon nombre de Congrégations voient le jour, c’est le cas pour les Bénédictines Notre Dame du Calvaire. Au Monastère de Redon, quand la porte s’ouvre, l’œil du visiteur se dirige vers le grand retable, il semble vous attirer, laissez-vous faire, il a tant de choses à nous révéler ! Et découvrir l’envers du décor, vous réservera bien des surprises !

Ouvert uniquement lors des visites guidées et des journées du patrimoine.

dernière mise à jour : 2021-09-04 par